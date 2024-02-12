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Стало известно, какое место в иерархии «Ред Булл» занимает сотрудник, обвинивший Хорнера

Стало известно, какое место в иерархии «Ред Булл» занимает сотрудник, обвинивший Хорнера
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Появилась информация о сотруднике «Ред Булл», который выдвинул обвинения против руководителя команды Кристиана Хорнера. Как информирует F1-Insider, им является менеджер среднего звена. Издание подчёркивает, что знает имя этого сотрудника, но пока не станет его раскрывать из соображений конфиденциальности.

В настоящий момент в отношении Хорнера действует презумпция невиновности. Австрийская команда решила придерживаться такого подхода до момента завершения расследования.

Напомним, о расследовании «Ред Булл» в отношении Кристиана стало известно 5 февраля. Сообщалось, что команда проводит независимое расследование с привлечением внешнего юриста. Хорнера обвиняют в том, что он якобы допустил «контролирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании.

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