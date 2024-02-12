«Мерседес» показал тизер болида 2024 года

Команда Формулы-1 «Мерседес» опубликовала фотографию нового болида, презентация которого состоится в среду, 14 февраля.

Фото: Mercedes F1

Напомним, ранее стало известно, что семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари», а в качестве его напарника выступит монегаск Шарль Леклер.

По информации медиа, совокупные доходы британца в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду Хэмилтону исполнится 40 лет.

Как сообщает издание The Race, основным кандидатом на место Хэмилтона является юниор «Мерседеса» 17-летний итальянец Андреа Кими Антонелли, готовящийся провести 2024 год в Формуле-2.