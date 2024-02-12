Штук: почему бы «Мерседесу» не рискнуть с Антонелли?

Бывший гонщик Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук считает, что юниор «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли мог бы заменить семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона, готовящегося перейти в «Феррари» в 2025 году.

«Прежде всего Тото Вольф должен понять, кого он получит. Кто есть на рынке? И, что ещё более важно, кто подходит «Мерседесу»? Уверен, обсуждения уже идут.

Топ-пилот, способный возглавить команду, уже есть, и это Джордж Расселл. Возможно, стоит рискнуть и сделать ставку на новичка в лице Андреа Кими Антонелли, который всё выигрывает. Если это возможно, то почему бы и нет? Сейчас открыты все двери, а Вольф достаточно умён, чтобы принять верное решение», — приводит слова Штука издание Eurosport.de.