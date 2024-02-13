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Реплику Ferrari из фильма с Томом Крузом купили за $ 183 тыс. На самом деле это Datsun

Реплику Ferrari из фильма с Томом Крузом купили за $ 183 тыс. На самом деле это Datsun
Реплика Ferrari 250 GTO из фильма «Ванильное небо»
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На торгах на онлайн-площадке Bring a Trailer продана реплика Ferrari 250 GTO, созданная на базе Datsun 280Z 1976 года для съёмок фильма «Ванильное небо» с Томом Крузом в главной роли. Сумма сделки составила $ 183 тыс.

Реплика Ferrari 250 GTO для фильма «Ванильное небо»

Реплика Ferrari 250 GTO для фильма «Ванильное небо»

Фото: bringatrailer.com

Известно, что реплика была построена до того, как её приобрела для съёмок студия Paramount Pictures. Под капотом у автомобиля двигатель Chevrolet V8, совмещённый с трёхступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобиль проходил техобслуживание в 2023-м и получил тогда электронную систему впрыска топлива.

Реплика Ferrari 250 GTO для фильма «Ванильное небо»

Реплика Ferrari 250 GTO для фильма «Ванильное небо»

Фото: bringatrailer.com

В комплекте с автомобилем идут фотографии Тома Круза и Пенелопы Крус с автографами, промоматериалы фильма «Ванильное небо» и модель участвовавшей в ленте Ferrari 250 GTO из серии Hot Wheels Elite в масштабе 1:18.

Интерьер реплики Ferrari 250 GTO

Интерьер реплики Ferrari 250 GTO

Фото: bringatrailer.com

Отметим, что некоторые модели автомобилей и сами по себе представляют ценность. Так, в декабре прошлого года компания Amalgam представила модель Ferrari 296 GT3 в масштабе 1:8 стоимостью немногим менее $ 20 тыс.

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