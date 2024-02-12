Ален Прост встретился с тремя чемпионами Формулы-1

Четырёхкратный чемпион мира, легендарный француз Ален Прост опубликовал совместное фото с именитыми коллегами по цеху: британцами Дженсоном Баттоном и Найджелом Мэнселлом, а также канадцем Жаком Вильнёвым.

Фото: из личного архива Алена Проста

Ален Прост побеждал в чемпионатах 1985, 1986, 1989 и 1993 годов. Всего за карьеру провёл 13 чемпионатов и 202 Гран-при (199 стартов), одержав 51 победу.

Дженсон Баттон выступал в Формуле-1 с 2000 по 2017 годы и в общей сложности провёл 309 Гран-при (306 стартов), одержав 15 побед. В сезоне-2009 стал чемпионом мира в составе команды «Браун».

Жак Вильнёв выступал в Ф-1 с 1996 по 2006 годы, в дебютный сезон став вице-чемпионом, а на следующий год завоевав титул. Всего провёл 165 Гран-при, одержав 23 победы.

Найджел Мэнселл стал чемпионом мира в 1992 году, в общей сложности проведя 191 Гран-при (187 стартов) и одержав 31 победу.