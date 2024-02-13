Вице-чемпион Ф-1 выиграл суд у автокомпании, присвоившей его имя

Бывший пилот Формулы-1 бельгиец Жаки Икс запретил итальянской компании DR Automobiles SRL продавать автомобили модели Ickx, сообщает издание Gazzetta dello Sport. Теперь все автомобили должны быть отозваны с рынка.

Икс подал в суд Турина летом 2023 года, разбирательства прошли всю осень, после чего суд предварительно встал на сторону двукратного вице-чемпиона мира. В DR Automobiles SRL с решением не согласились, подав апелляцию, из-за чего прения продлились ещё несколько месяцев.

В конечном итоге апелляция была отклонена, теперь модель Ickx должна быть убрана из дилерских центров до 23 марта 2024 года. В случае нарушения постановления DR Automobiles SRL будет обязана выплатить Иксу € 50 тыс. за каждую машину, проданную после 23 марта.