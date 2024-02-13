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Лэнс Стролл: у меня есть идеи, как догнать Фернандо Алонсо

Лэнс Стролл: у меня есть идеи, как догнать Фернандо Алонсо
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл поделился своими мыслями насчёт выступления в прошлом сезоне Формулы-1 и о том, как он может достичь уровня своего партнёра по команде Фернандо Алонсо.

«В прошлом году мне точно не хватало скорости. Алонсо был быстрее меня, но у меня есть идеи над чем поработать, что можно улучшить. Также я просто хочу быть физически немного сильнее, так как чувствовал что мне этого раньше не хватало.

Я не люблю говорить об удаче, но нам её не хватало в прошлом сезоне, что усугубляло ситуацию. Было много технических проблем. Всё шло не по нашему сценарию.

Что касается грядущего сезона, то я хочу, чтобы мы боролись за самые высокие места и боролись за подиумы.

Мне очень нравится наш новый болид», — приводит слова Стролла Motorsport.

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