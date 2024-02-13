Чандхок объяснил, за счёт чего Пиастри может перейти в «Мерседес» вместо Хэмилтона

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок высказал мнение, что австралийский гонщик Оскар Пиастри может стать сменщиком Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе», несмотря на контракт с «Маклареном» до конца 2026 года. Чандхок предположил, что менеджер Пиастри Марк Уэббер мог прописать пункт в его контракте, который позволил бы Оскару покинуть команду в некоторых случаях.

«Мы знаем, что у Оскара есть контракт с «Маклареном», но Марк Уэббер в прошлом работал над заключением множества контрактов в Формуле-1, и я уверен, что где-то будет пункт, позволяющий покинуть команду. Наподобие того, что мы недавно видели в случае с Льюисом. Дебютный сезон Оскара был блестящим – у него, без сомнения, были трудности в гоночном темпе, однако у него есть ещё один сезон, чтобы стать лучше. Я думаю, что Оскар и Джордж Расселл в составе «Мерседеса» — хороший состав пилотов», — приводит слова Чандхока Fox Sports Australia со ссылкой на Sky Sports.