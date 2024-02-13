«Ред Булл» сегодня проведёт обкатку новой машины

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» сегодня проведёт обкатку нового болида в Сильверстоуне. Первым за руль сядет действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Об этом сообщает Racingnews365.

После изменения правил проведения гонок в этом сезоне командам теперь разрешено преодолевать в общей сложности 200 километров, что вдвое больше, чем было разрешено ранее. Для Сильверстоуна это означает, что новый болид «Ред Булл» проедет 33 круга на демонстрационных шинах Pirelli.

К Ферстаппену присоединится его партнер по команде Серхио Перес, который также проедет свои первые круги на новом болиде.

Напомним, в минувшем сезоне «Ред Булл» досрочно одержали победу в Кубке конструкторов. Лидер команды голландец Макс Ферстаппен досрочно победил в чемпионате, выиграв 19 гонок из 22, а также обновил рекорд Формулы-1 по числу побед подряд (10), превзойдя результат четырёхкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля.