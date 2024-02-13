Марк Зурер рассказал, почему вместо «Ауди» Сайнс может выбрать «Мерседес»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Марк Зурер высказал мнение, что испанский пилот Карлос Сайнс смог заменить британца Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе».

«Я думаю, это заложено в его генах, и он хочет работать в «Ауди» в долгосрочной перспективе. Все говорят: «Когда-нибудь с «Ауди» у него получится». Но не в первые два года. Вот почему мне кажется, что он мог бы стать временным решением для «Мерседеса». Он подошёл бы команде», — приводит слова Зурера издание Formel1.de.

Напомним, Хэмилтон будет выступать в составе «Мерседеса» ещё один сезон после чего присоединится к «Феррари». Ранее сообщалось, что совокупные доходы семикратного чемпиона Формулы-1 в «Скулерии» вырастут до $ 100 млн в год.