Новый болид «Ред Булл» дебютировал на трассе

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» впервые протестировала новый болид команды RB20 на трассе в Сильверстоуне.

Первое видео с новым болидом «Ред Булл» RB20 на трассе:

Ранее сообщалось, что первым на тестовый заезд выйдет Макс Ферстаппен. Позже свой заезд проведёт Серхио Перес.

Напомним, в минувшем сезоне «Ред Булл» досрочно одержал победу в Кубке конструкторов. Лидер команды голландец Макс Ферстаппен досрочно победил в чемпионате, выиграв 19 гонок из 22, а также обновил рекорд Формулы-1 по числу побед подряд (10), превзойдя результат четырёхкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля.

Мексиканец Серхио Перес занял итоговое второе место в личном зачёте, показав лучший результат в карьере, а также одержал победы в двух гонках.