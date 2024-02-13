Юрист направил заключение по расследованию в отношении Хорнера в офис «Ред Булл»

Появились новые подробности относительно разбирательств «Ред Булл» с руководителем команды Кристианом Хорнером. Как информирует F1-Insider, юрист, занимающийся расследованием, уже отправил выводы в штаб компании, но что именно он в них сообщил, пока не говорится. Сам юрист, по сведениям источника, отправился на отдых.

Напомним, о расследовании «Ред Булл» в отношении Кристиана стало известно 5 февраля. Сообщалось, что команда проводит независимое расследование с привлечением внешнего юриста. Хорнера обвиняют в том, что он якобы допустил «компрометирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании.

Ранее сообщалось, что тайские совладельцы «Ред Булл» заняли категоричную позицию по нахождению Хорнера в команде.