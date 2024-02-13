«Феррари» продемонстрировала автомобиль на новый сезон Формулы-1

Команда Формулы-1 «Феррари» показала болид, на котором будет выступать в следующем сезоне. Автомобиль получил индекс SF-24.

Фото: Социальные сети «Феррари»

Фото: Социальные сети «Феррари»

Фото: Социальные сети «Феррари»

Напомним, в Кубке конструкторов сезона-2023 «Феррари» заняла третье место. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл». В сезоне 2022 года «Скудерия» была второй.

Состав пилотов в 2024 году остался без изменений. Как и в 2023-м, гоночный коллектив будут представлять монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс. При этом следующий сезон станет для Сайнса последним в «Скудерии». На смену ему придёт британец Льюиис Хэмилтон, который сейчас выступает за «Мерседес».

Чемпионат детально освещает лайв-трансляцию презентации, в которой можно следить за всеми подробностями мероприятия.