«Феррари» показала Роберта Шварцмана в новом комбинезоне команды

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» поделилась свежей фотографией. На снимке изображён российско-израильский пилот Роберт Шварцман в новом комбинезоне «Скудерии». Шварцман является резервным гонщиком «Феррари».

Фото: Социальные сети «Феррари»

Напомним, в 2024 году Роберт будет выступать в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в зачёте гиперкаров за команду AF Corse. В экипаже вместе со Шварцманом будут бывший пилот Формулы-1 Роберт Кубица и Йе Йифей. В январе 2023 года Шварцман официально покинул ряды академии «Феррари», но оставил за собой роль резервного пилота итальянской команды в Формуле-1. Также резервистами «Скудерии» являются британец Оливер Берман и итальянец Антонио Джовинацци.

Ранее «Феррари» показала автомобиль на новый сезон Формулы-1.