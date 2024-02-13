Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» показала Роберта Шварцмана в новом комбинезоне команды

«Феррари» показала Роберта Шварцмана в новом комбинезоне команды
Комментарии

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» поделилась свежей фотографией. На снимке изображён российско-израильский пилот Роберт Шварцман в новом комбинезоне «Скудерии». Шварцман является резервным гонщиком «Феррари».

Фото: Социальные сети «Феррари»

Напомним, в 2024 году Роберт будет выступать в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в зачёте гиперкаров за команду AF Corse. В экипаже вместе со Шварцманом будут бывший пилот Формулы-1 Роберт Кубица и Йе Йифей. В январе 2023 года Шварцман официально покинул ряды академии «Феррари», но оставил за собой роль резервного пилота итальянской команды в Формуле-1. Также резервистами «Скудерии» являются британец Оливер Берман и итальянец Антонио Джовинацци.

Ранее «Феррари» показала автомобиль на новый сезон Формулы-1.

Материалы по теме
Фото
«Феррари» продемонстрировала автомобиль на новый сезон Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android