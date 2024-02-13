ФИА назначила нового технического директора

Бывший технический директор «Альфа Ромео» в Формуле-1 Ян Моншо стал новым техническим директором ФИА в подразделении одноместных гонок.

Моншо фактически займёт место, которое Тим Госс занимал до конца прошлого года, после чего покинул руководящий орган, перейдя в команду «РБ».

Моншо будет напрямую подчиняться многолетнему директору ФИА по одноместным гонкам Николасу Томбазису, который работает в организации с 2018 года.

На него будут возложены те же обязанности, что и на Госса, и он будет играть ключевую роль в разработке новых правил Формулы-1 на 2026 год, которые будут дорабатываться в течение этого года.

«Я рад приветствовать Яна в ФИА, который будет играть важную роль в техническом департаменте и в разработке будущих правил спорта», — сказал Томбазис.