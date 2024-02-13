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Новый технический директор ФИА отреагировал на своё назначение

Новый технический директор ФИА отреагировал на своё назначение
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Бывший технический директор «Альфа Ромео» в Формуле-1 Ян Моншо дал комментарий по поводу назначения на пост технического директора ФИА.

«Я очень рад присоединиться к ФИА в качестве технического директора и с нетерпением жду новых вызовов, которые повлечёт за собой эта роль. Я много лет работал на стороне спортсменов, но теперь у меня появилась возможность помочь сформировать будущее этого вида спорта вместе с руководящим органом, и я очень рад этой перспективе», — приводит слова Моншо пресс-служба ФИА.

В своей роли Моншо будет руководить Техническим департаментом одноместных автомобилей, который занимается текущими техническими вопросами Формулы-1, а также будущими техническими регламентами, и будет подчиняться Николасу Томбазису, директору ФИА по одноместным автомобилям. За плечами Моншо долгая и успешная карьера в Формуле-1, LMP1 и DTM.

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