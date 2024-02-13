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Карлос Сайнс: если верить симулятору, машина — тот шаг вперёд, которого мы все ждали

Карлос Сайнс: если верить симулятору, машина — тот шаг вперёд, которого мы все ждали
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о новом автомобиле итальянской команды, выразив надежду, что машина станет шагом вперёд.

«Когда я только увидел SF-24, мне сразу захотелось запрыгнуть в неё и завести. Я с нетерпением жду возможности проехать на ней по трассе и посмотреть, насколько поведение машины соответствует данным симулятора. Если верить этим данным, эта машина — тот шаг вперёд, которого мы все ждали. Цель в том, чтобы новая машина была более управляемой и позволяла проводить более стабильные отрезки, поскольку это базовая необходимость в борьбе за победу. Мы, пилоты, сделали всё возможное, чтобы обеспечить инженерам как можно более точную обратную связь, не сомневаюсь, что в Маранелло будут к нам прислушиваться. Мы хотим порадовать болельщиков, ведь они так нас поддерживали в прошлом году — даже тогда, когда дела шли не очень», — сказал Сайнс во время презентации.

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