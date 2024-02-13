Представлен гиперкар, который разгоняется до 100 км/ч за полторы секунды

Английская фирма Ararkis представила электрический гиперкар Sandstorm, и одна из его главных особенностей — разгон до 100 км/ч за 1,5 секунды. Эта цифра даже по меркам электромобилей выглядит впечатляюще — например, быстрейший в мире электрогиперкар Rimac Nevera достигает «сотни» за 1,74 секунды.

Ararkis Sandstorm Фото: Ararkis

Сообщается, что Ararkis Sandstorm будет выпущен тиражом в 20 экземпляров, и каждый из них будет стоить $ 2 млн. «Ararkis Sandstorm — это не просто автомобиль, это технологическое чудо», — гласит пресс-релиз создателей машины.

Ararkis Sandstorm Фото: Ararkis

Запас хода Sandstorm составляет 500 километров, а батареи автомобиля поддерживают быструю зарядку — 80% заряда восстанавливаются за 30 минут. Мощность силовой установки не сообщается, а максимальная скорость гиперкара, по словам Ararkis, составляет 300 км/ч.

Ararkis Sandstorm Фото: Ararkis

«Когда наши машины окажутся на дорогах общего пользования, они не просто обратят на себя внимание, они зажгут мечты!» — добавил основатель Ararkis Automobili Привен Редди.