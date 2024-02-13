Алексей Попов высказался по поводу скандала вокруг босса «Ред Булл» Хорнера

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов прокомментировал обвинение руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера в «компрометирующем поведении» по отношению к одному из сотрудников компании.

«Бедный Хорнер. Судя по всему, ни о каком харассменте и фотографиях неприличного содержания речи не идёт. Дело в превышении полномочий. На европейский вкус Хорнер не очень вежливо общался со своими сотрудницами, ставил им рабочие задачи, и они накатали донос в головное представительство «Ред Булл» в Австрии.

Хочу сказать, что даже если он куда-то кого-то посылал, то, знаете, как говорят в спорте, счёт на табло: четыре титула с Феттелем и уже три – с Ферстаппеном. Ничего не хочу сказать, но все бы так посылали. Чаще всего сталкиваешься с ситуациями, что посылают, а сами не знают куда», — сказал Попов в видео на своём YouTube-канале.