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«Эта новость удивила меня». Сайнс-младший — о переходе Хэмилтона в «Феррари»

«Эта новость удивила меня». Сайнс-младший — о переходе Хэмилтона в «Феррари»
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший поделился впечатлениями от решения итальянской команды подписать контракт с британским гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

«Эта новость удивила меня, как она удивила и весь мир Формулы-1. Вы, очевидно, понимаете, что я узнал эту новость немного раньше, чем кто-либо другой. У меня было несколько недель на размышления, несколько недель на подготовку. В общем, было время переварить информацию и понять, как сосредоточиться на предстоящем сезоне.

На самом деле, мне очень повезло быть частью «Феррари». У меня ещё есть год впереди. В общей сложности четыре года в качестве пилота «Феррари». Такой опыт идёт на пользу любому гонщику», — приводит слова Сайнса RaceFans.

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