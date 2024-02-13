Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» показала, как выглядит её новый болид без спонсорских наклеек

«Феррари» показала, как выглядит её новый болид без спонсорских наклеек
Комментарии

Команда Формулы-1 «Феррари» продемонстрировала болид, на котором будет выступать в следующем сезоне, без спонсорских наклеек.

Фото: «Феррари»

Напомним, в Кубке конструкторов сезона-2023 «Феррари» заняла третье место. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл». В сезоне 2022 года «Скудерия» была второй.

Состав пилотов в 2024 году остался без изменений. Как и в 2023-м, гоночный коллектив будут представлять монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс. При этом следующий сезон станет для Сайнса последним в «Скудерии». На смену ему придёт британец Льюиис Хэмилтон, который сейчас выступает за «Мерседес».

Ранее пилот «Феррари» Шарль Леклер дал комментарий по поводу нового болида команды, который получил название SF-24.

Материалы по теме
Шарль Леклер высказался о внешнем виде и первых ощущениях от нового болида «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android