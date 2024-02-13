«Феррари» показала, как выглядит её новый болид без спонсорских наклеек

Команда Формулы-1 «Феррари» продемонстрировала болид, на котором будет выступать в следующем сезоне, без спонсорских наклеек.
Фото: «Феррари»
Напомним, в Кубке конструкторов сезона-2023 «Феррари» заняла третье место. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл». В сезоне 2022 года «Скудерия» была второй.
Состав пилотов в 2024 году остался без изменений. Как и в 2023-м, гоночный коллектив будут представлять монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс. При этом следующий сезон станет для Сайнса последним в «Скудерии». На смену ему придёт британец Льюиис Хэмилтон, который сейчас выступает за «Мерседес».
Ранее пилот «Феррари» Шарль Леклер дал комментарий по поводу нового болида команды, который получил название SF-24.