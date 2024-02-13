Леклер признался, что переход Хэмилтона в «Феррари» не стал для него сюрпризом

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сообщил о том, что переход семикратного чемпиона мира из команды «Мерседес» Льюиса Хэмилтона в «Скудерию» не стал для него сюрпризом. Автогонщик из Монако знал о переходе звёздного британца ещё до того, как подписал новый контракт с «Феррари».

«Подобная сделка не заключается в одночасье, она требует времени, и я знал об этих обсуждениях еще до подписания нового контракта (с «Феррари»), поэтому это не стало неожиданностью.

Льюис — невероятный гонщик, самый успешный в истории, а также обладающий большим опытом, который он принесет команде. Конечно, мы переписывались друг с другом. Он великий чемпион, который добился большого успеха. Всегда интересно иметь нового товарища по команде, особенно, когда он — семикратный чемпион мира», — приводит слова Леклера RacingNews365.

Напомним, в 2025 году Льюис станет гонщиком «Феррари».