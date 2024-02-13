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«Феррари» попытается лишить «Ред Булл» преимущества DRS

«Феррари» попытается лишить «Ред Булл» преимущества DRS
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Технический директор «Феррари» Энрико Кардиле рассказал, что итальянская команда использует новый подход к задним крыльям. «Феррари» будет пытаться лишить австрийскую команду «Ред Булл» преимущества DRS.

«Правда ли, что мы двигались в сторону концепции «Ред Булл»? Да, это так. Частью разработки этой машины была также полная модернизация заднего крыла.

Автомобиль уже был представлен с новым задним крылом со средней прижимной силой, и мы соответствующим образом модернизируем практически всю имеющуюся у нас линейку. Мы уделяем внимание также и задним крыльям», — приводит слова Кардиле Motorsport.

Сегодня, 13 февраля, «Феррари» продемонстрировал болид, на котором будет выступать в следующем сезоне Формулы-1.

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