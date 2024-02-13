Карлос Сайнс рассказал, как изменится конкуренция в Формуле-1 в сезоне-2024

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший поделился ожиданиями от нового сезона Формулы-1.

«Я предполагаю, что в следующем сезоне конкуренция между командами станет более плотной. В 2023-м с каждой гонкой конкуренция обострялась по всему пелотону, и результаты первой, второй и третьей частей квалификаций получались непредсказуемыми – выбыть из дальнейшей борьбы могла любая команда. Думаю, в новом сезоне борьба станет ещё плотнее, поэтому важна каждая мелочь, которая может помочь прибавить. Это будет иметь ключевое значение, поскольку борьба ожидается максимально плотной», – приводит слова гонщика пресс-служба «Феррари».

Ранее Карлос Сайнс-младший высказался о решении «Феррари» подписать контракт с британским гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.