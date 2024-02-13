Макс Ферстаппен представил новый шлем на сезон-2024

Трёхкратный чемпион мира, нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен в социальной сети Х (бывший Twitter) опубликовал видео, представляющее его шлем на сезон-2024.

«Хром с небольшим возвращением в прошлое — мой новый шлем на сезон-2024», — подписал видео Ферстаппен.

Ферстаппен представил шлем на сезон-2024:

В прошлом сезоне Макс Ферстаппен стал трёхкратным чемпионом мира и переписал сразу несколько значимых рекордов Формулы-1. Нидерландский пилот выиграл 19 гонок из 22. Также он выиграл 10 гонок подряд, его победная серия стала самой длинной в истории чемпионатов. В общей сложности на счету Ферстаппена 54 победы в Формуле-1, по данному показателю он занимает третье место.

Ранее стало известно, что о Максе Ферстаппене покажут документальный фильм.