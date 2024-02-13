Глава «Феррари» рассказал о звонке Сайнсу перед подписанием Хэмилтона

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал о звонке пилоту команды Карлосу Сайнсу-младшему, в ходе которого он сообщил автогонщику о его уходе из «Скудерии» после завершения сезона-2024.

«Как вы можете себе представить, это был не самый простой звонок в моей жизни, один из самых сложных. Но я полностью убежден, что Карлос очень профессиональный гонщик и понимает, что впереди нас ждет долгий сезон, и это огромные возможности. У нас была долгая дискуссия, так что, как вы понимаете, я полностью поддержал Карлоса. Он полностью предан делу, и мы знаем, что нам придется выполнять эту работу вместе.

Я убежден, что Карлос будет полностью предан сезону до последнего круга и последнего поворота. Я уверен, что вся команда будет полностью мотивирована и полностью поддерживать Карлоса. Сейчас нам важно снова сосредоточиться на 2024 году. У нас есть хорошая возможность, мы так усердно работаем над проектом, что я не хочу, чтобы меня отвлекали», – приводит слова функционера Motorsport.

Напомним, испанец Карлос Сайнс покинет «Феррари» после завершения сезона-2024. 1 февраля итальянская команда объявила, что британский пилот Льюис Хэмилтон присоединится к «Скудерии» в 2025 году, по окончании его контракта с «Мерседес».