В Сильверстоуне за Гран-при наблюдали свыше 300 000 зрителей

В течение трёх дней в Сильверстоуне за ходом Гран-при Великобритании наблюдали свыше 300 000 зрителей, сообщает Motorsport-Total.com.

В пятницу за тренировками следили 85 000 зрителей, в субботу за квалификацией наблюдали 105 000, а посмотреть саму гонку в воскресенье пришли 115 000.

Напомним, что победу в Сильверстоуне одержал гонщик «Ред Булл» Марк Уэббер.