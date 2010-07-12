В Сильверстоуне за Гран-при наблюдали свыше 300 000 зрителей
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В течение трёх дней в Сильверстоуне за ходом Гран-при Великобритании наблюдали свыше 300 000 зрителей, сообщает Motorsport-Total.com.
В пятницу за тренировками следили 85 000 зрителей, в субботу за квалификацией наблюдали 105 000, а посмотреть саму гонку в воскресенье пришли 115 000.
Напомним, что победу в Сильверстоуне одержал гонщик «Ред Булл» Марк Уэббер.
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