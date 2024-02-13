Вассёр объяснил, почему «Феррари» так рано объявила о подписании Хэмилтона

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о раннем объявлении перехода британского пилота Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

«Что касается объявления, которое мы сделали на прошлой неделе относительно Льюиса, это, безусловно, огромная возможность для команды. Мы уверены, что это объявление поможет нам сделать большой шаг в будущее. Думаю, это станет хорошим вызовом для всех.

Но мы хотим сосредоточиться на 2024 году. Мы не хотим, чтобы нас отвлекали. И именно поэтому мы сделали это объявление так рано, потому что для нас было важно на протяжении всего сезона быть сосредоточенными», – приводит слова Вассёра Motorsport.

Напомним, 1 февраля итальянская команда объявила, что британский пилот Льюис Хэмилтон присоединится к «Скудерии» в 2025 году, по окончании его контракта с «Мерседес».