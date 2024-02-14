«Феррари» показала фотографии с обкатки нового болида команды

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» показала несколько свежих фотографий с обкатки нового автомобиля. Снимки были опубликованы пресс-службой команды в социальных сетях гоночного коллектива.

«Мы знали, что вы захотите это увидеть. Несколько снимков с Фиорано, чтобы дополнить особый день презентации», — говорится в сообщении «Феррари».

Фото: Социальные сети «Феррари»

Фото: Социальные сети «Феррари»

Фото: Социальные сети «Феррари»

Фото: Социальные сети «Феррари»

Состав пилотов в 2024 году остался без изменений. Как и в 2023-м, гоночный коллектив будут представлять монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс. При этом следующий сезон станет для Сайнса последним в «Скудерии». На смену ему придёт британец Льюиис Хэмилтон, который сейчас выступает за «Мерседес».

Ранее Карлос высказался о своём будущем в Формуле-1 после ухода из «Феррари».