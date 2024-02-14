Шарль Леклер высказался о последнем сезоне Сайнса в «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался об испанском гонщике Карлосе Сайнсе, который покинет команду по окончании сезона 2024 года.

«Я не хочу давать много комментариев. В основном из уважения к Карлосу. Вместе с ним мы провели отличные годы. Впереди у нас ещё один совместный год, и мы сделаем абсолютно всё, чтобы закончить его на максимально высокой ноте.

Льюис — невероятный гонщик, самый успешный в истории. С большим опытом, который он привнесёт в команду, и, очевидно, для меня это хорошо. Но, опять же, с Карлосом всё было здорово, и у нас впереди ещё один год, чтобы постараться сделать работу как можно лучше», — приводит слова Леклера RaceFans.

Ранее Сайнс высказался о своём будущем в Формуле-1 после ухода из «Феррари».