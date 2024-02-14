Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис высказался о новом болиде «Макларена»

Ландо Норрис высказался о новом болиде «Макларена»
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями о новом болиде команды MCL38. Его она представила сегодня, 14 февраля.

«Я очень рад сесть за руль MCL38 и посмотреть, как он себя покажет. Ливрея смотрится отлично, так что просто здорово сегодня выйти на трассу. Вместе с командой мы проделали большую работу на симуляторе, чтобы убедиться, что мы полностью готовы к следующей неделе», — сказал Норрис на пресс-конференции.

Напомним, по итогам прошлого сезона Формулы-1 гоночный коллектив из Великобритании занял четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 302 очка. Трофей завоевала австрийская команда «Ред Булл».

Сегодня автомобиль должен презентовать гоночный коллектив из Германии «Мерседес».

Материалы по теме
Новая машина главного преследователя «Ред Булл»: «Макларен» признался, что успел не всё
Live
Новая машина главного преследователя «Ред Булл»: «Макларен» признался, что успел не всё
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android