«Мерседес» показал болид к сезону-2024, вернув в ливрею серый цвет

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» представила болид, на котором будет выступать в следующем сезоне Формулы-1. Он получил название W15. Ливрея машины изменилась по сравнению с прошлым сезоном: если W14 был почти полностью чёрным, то теперь в раскраске снова появился фирменный серый.

Фото: Mercedes-AMG F1 Team

Фото: Mercedes-AMG F1 Team

Фото: Mercedes-AMG F1 Team

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов. Трофей завоевал гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл». Сезоном ранее немецкая команда была третьей.

Ранее стало известно, что семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари», а в качестве его напарника выступит монегаск Шарль Леклер.

Завтра, 15 февраля, свою презентацию проведёт австрийская команда «Ред Булл».

«Чемпионат» проводит лайв-трансляцию презентации «Мерседеса», в которой можно следить за всеми подробностями мероприятия.