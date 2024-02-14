Техдиректор «Мерседеса» рассказал о главных целях при создании новой машины

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон расскащзал, чему инженеры команды уделяли наибольшее внимание при создании нового болида W15.

«Мы серьёзно сконцентрировались на том, чтобы улучшить поведение зада машины: в прошлом году он вёл себя непредсказуемо, пилоты часто называли его «недоброжелательным». Мы поработали над тем, чтобы машина придавала пилотам уверенность. В начале поворота, когда бьёшь по тормозам и поворачиваешь, зад должен вести себя максимально чётко. А когда оказываешься на апексе, машина должна становиться всё более юркой, стремиться поворачивать.

Также мы упорно поработали над тем, чтобы болид создавал более низкое лобовое сопротивление, и над повышением скорости в поворотах. Ещё поработали над другими областями, где было пространство для улучшения, включая DRS и работу на пит-стопах. Мы были очень хороши в стабильности проведения пит-стопов, что является ключевым, однако это время пит-стопов было на 3-4 десятые медленнее, чем у лучших команд. Надеюсь, мы сделали шаг в правильном направлении.

Считаю, что мы добились всего, чего хотели. Но некоторые области безграничны в плане развития, и поэтому ты никогда не можешь быть полностью удовлетворён. Мы не узнаем, пока не испытаем машину по-настоящему. Но я думаю, мы можем сказать, что хорошо поработали. Однако Ф-1 — это всегда игра относительно остальных. Поработали ли мы достаточно хорошо, чтобы быть конкурентоспособными, покажет только время. Мы не знаем, что сделали все остальные», — сказал Эллисон во время пресс-конференции.