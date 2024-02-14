Тото Вольф — о шансах догнать «Ред Булл»: чудес в спорте не бывает

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу шансов догнать «Ред Булл» в ближайшем сезоне Формулы-1.

«Конечно, я хочу узнать, как будет работать наша новая машина. Думаю, мы быстро поймём, удалось ли решить некоторые внутренние проблемы, которые были с шасси в прошлом году. Нам предстоит восхождение на гору, чтобы вновь оказаться впереди, но мы сконцентрированы на этой цели.

В прошлом году мы упорно сражались с «Феррари» и «Маклареном», иногда с «Астон Мартин», и был большой разрыв между «Ред Булл» и остальными. Я надеюсь, что мы окажемся в группе преследователей в начале сезона и, надеюсь, на шаг ближе к «Ред Булл».

С одной стороны, нужно оставаться реалистом, когда ты говоришь о шансах победить команду, которая довольно далеко впереди при этих правилах, которая правильно всё сделала в последние два сезона, в то время как мы — нет. Чудес в спорте не бывает. С другой стороны, у нас большие амбиции. «Ред Булл» и их очень успешная машина сейчас являются эталоном, и мы стремимся побить этот уровень. Не знаю, когда это случится, у меня нет магического шара. Но мы довольно быстро узнаем, как далеко они впереди и какая перед нами стоит задача», — сказал Вольф во время презентации нового болида команды.