Вольф высказался о последнем сезоне Хэмилтона в «Мерседесе» и поисках его замены

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф дал комментарий по поводу ухода британского гонщика Льюиса Хэмилтона из команды по окончании следующего сезона Формулы-1. В 2025 году Хэмилтон будет выступать за «Феррари».

«Мы знали, что однажды наше сотрудничество с Льюисом завершится. Мы думали, возможно, в конце 2025-го, так что такой тайминг стал сюрпризом, но я уважаю его решение. Для нас в этом сезоне ничего не изменилось. У нас два отличных гонщика. В лице Джорджа мы имеем быстрого, талантливого и умного пилота за рулём. Это сильный фундамент на будущее. В лице Льюиса у нас мотивированный многократный чемпион мира, и мы хотим, чтобы его последний год с нами был максимально успешным. Оба пилота прошли с командой важные уроки за последние два года. Они оба знают, что нужно делать, и это очень позитивно.

Это также захватывающая возможность для нас на годы вперёд. У нас есть шанс выбрать направление на будущее и добиться стабильности нашего состава гонщиков перед следующей эрой Формулы-1. Это будет критически важный момент на продолжающемся пути команды на вершину, и нам потребуется некоторое время, чтобы сделать всё как надо», — сказал Вольф на пресс-конференции.