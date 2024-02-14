Гоночный Bentley 1930 года выставлен на аукцион. Он был создан для «24 часов Ле-Мана»

На аукцион «Британская классика», который с 21 по 28 февраля будет проводить RM Sotheby’s, выставлен автомобиль Bentley, который на стыке 1920-х и 1930-х годов блистал в «24 часах Ле-Мана» и даже установил рекорд трассы «Сарта».

Bentley 4½ Litre 'Blower’ Фото: rmsothebys.com

4,5-литровый Bentley изначально разрабатывался для гонок в Ле-Мане и, с одной стороны, был мощнее 3-литровой модели, а с другой — аккуратнее обращался с резиной, чем автомобиль с 6,5-литровым мотором. В том же году эта Bentley усилиями экипажа Вульфа Барнато и Бернарда Рубина выиграла «24 часа Ле-Мана», а в 1929-м два таких автомобиля заняли второе и третье места.

Bentley 4½ Litre 'Blower’ Фото: rmsothebys.com

К 1930-му в Bentley подготовили новую машину — Speed Six, однако Генри «Тим» Биркин, которого Уолтор Оуэн Бентли, основатель марки, называл лучшим британским пилотом той эпохи, предпочёл выступать на прежней модели — она была более лёгкой. В 1930 году экипаж Биркина какое-то время лидировал в «24 часах Ле-Мана» и даже установил рекорд круга, но за четыре часа до финиша сошёл с дистанции из-за отказа мотора. Первые два места в той гонке заняли Bentley Speed Six.

Bentley 4½ Litre 'Blower’ Фото: rmsothebys.com

На аукцион выставлен автомобиль на шасси с серийным номером TX3227. Ожидаемая стоимость лота — € 500-700 тыс. В общей сложности на мероприятии будет представлено семь лотов, включая два шасси Bentley без двигателей. Кроме того, соискателям будут предложены Rolls-Royce Phantom I 1930 года и Phantom II 1933-го, а также Austin-Healey 3000 Mk I и Mk II. Их эстимейты не превышают € 80 тыс.