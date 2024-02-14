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Тото Вольф прокомментировал возвращение в ливрею «Мерседеса» серого цвета

Тото Вольф прокомментировал возвращение в ливрею «Мерседеса» серого цвета
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф дал комментарий по поводу ливреи нового болида команды, который получил название W15.

«У нас всегда на уме в первую очередь скорость, чем и была обусловлена чёрная ливрея в прошлом году. При нынешнем поколении машин вес — важнейший фактор. Но мы знали, что как только окажемся в подходящем положении, то вернём обратно фирменный серый цвет «Мерседеса» в дополнение к чёрному, который тоже стал опорой нашей командной идентичности. Ливрея вено отражает, кем мы являемся как команда, а заметные цвета INEOS и PETRONAS обеспечивают интересные черты ливреи», — сказал Вольф во время презентации нового болида.

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов. Трофей завоевал гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл». Сезоном ранее немецкая команда была третьей.

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