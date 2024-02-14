В России запатентовали ещё один электромобиль в стиле Tesla Cybertruck

В базе данных Федерального института промышленной собственности появился патент на электромобиль, во внешности которого угадываются ВАЗ-2107 и Tesla Cybertruck, сообщает телеграм-канал «Автопоток».

Запатентованный электромобиль Фото: Роспатент

Сообщается, что патент принадлежит частному лицу из Курска, который также является обладателем патента на другой электромобиль — он тоже похож на Tesla Cybertruck, но выполненный в стилистике ВАЗ-2104.

Помимо угловатого и резкого дизайна с использованием прямых линий, внешность запатентованного электромобиля напоминает Tesla Cybertruck накладками на колёсные диски.

Запатентованный электромобиль Фото: Роспатент

Будет ли автомобиль выпущен в серию и когда стоит ожидать первых прототипов электрических ВАЗ-2107 или ВАЗ-2104, не сообщается. Также пока нет никакой информации о технической начинке автомобилей.