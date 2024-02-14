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Расселл признался, что не мог уснуть перед презентацией нового болида «Мерседеса»

Расселл признался, что не мог уснуть перед презентацией нового болида «Мерседеса»
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о своих чувствах перед презентацией нового болида команды.

«Честно говоря, я не мог уснуть прошлой ночью, потому что ощущал элемент предвкушения. Думаю, когда вы приезжаете на третий, четвёртый, пятый этап, у вас уже есть представление или ожидания по поводу вашего выступления. Когда же вы приезжаете на первые тесты и первую гонку, вы не имеете ни малейшего представления о том, какова будет эта машина.

У вас есть представление о том, каких улучшений вы добились, но вы не знаете, чего добились ваши соперники. Сделали ли мы шаг вперёд? Допустили ли мы ошибки? Будут ли сзади машины, которые совершили неожиданный рывок?

В это время года все сидят в предвкушении, но всё, что мы можем сделать, — это посмотреть на себя в зеркало, максимизировать всё, что можно сделать, продолжать работать, не беспокоиться об остальном, и я верю, что успех придёт», — приводит слова Расселла Crash.net.

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