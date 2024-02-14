Льюис Хэмилтон высказался о своём последнем сезоне за «Мерседес»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о предстоящем сезоне Формулы-1, который станет для него последним в составе немецкой команды. В 2025 году британец перейдёт в «Феррари».

«Я пришёл сюда в 2013 году, и уже 11 лет в команде. Это будет мой 12-й год. Работать с этой группой людей – привилегия. Возможность следить за созданием болида с самого начала – действительно самая захватывающая часть сезона.

Мне всегда нравилось работать с командой, особенно если принять во внимание, что в ней так много людей. Это огромный человеческий фактор. Без всех этих специалистов, работающих так усердно, мы бы не достигли всех целей. Здорово, что у нас есть общая задача, и мы будем фокусироваться на ней весь год», — приводит слова Хэмилтона The Independent.