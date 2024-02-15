Представлен новый 1000-сильный суперкар Rezvani. Таких построят лишь 20 штук

Американская компания Rezvani Motors представила суперкар Beast второго поколения. Новинка получила новый мотор мощностью 1000 лошадиных сил и будет выпущена ограниченным тиражом в 20 экземпляров. Стоимость нового Rezvani Beast начинается с $ 485 тыс.

Rezvani Beast второго поколения Фото: Rezvani Motors

Под капотом у автомобиля, построенного на базе Corvette C8, 6,2-литровый двигатель V8. Максимальную скорость машины создатели не раскрывают, однако отмечают, что четверть мили обновлённый Beast проезжает за 9,6 секунды. За столько же «квотер» преодолевает Ferrari 296 GTB, а, например, McLaren P1, Porsche 918 Spyder или Tesla Model X Plaid на это требуется 9,8 секунды.

Rezvani Beast второго поколения Фото: Rezvani Motors

Одним из отличий автомобиля является его руль — создатели установили в кабину штурвал, на который их вдохновили машины Формулы-1. Кроме того, в Rezvani Motors подчёркивают, что автомобиль полностью разработан и собирается в США.

Интерьер нового Rezvani Beast Фото: Rezvani Motors

В качестве дополнительных опций покупатели могут заказать военные шины, систему ночного видения, магнитные замки и противогазы, а также пуленепробиваемые стёкла и корпус.