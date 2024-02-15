В США создали «гипертрак». За 1115-сильный джип хотят $ 1,5 млн

Американская компания Scarbo Vintage представила «гипертрак» — экстремальный внедорожник SV Rover с двигателем мощностью свыше 1000 лошадиных сил.

SV Rover Фото: Scarbo Vintage

По словам создателей, SV Rover уверенно справляется даже со сложным бездорожьем и пересечённой местностью. Автомобиль можно приобрести либо с традиционным двигателем внутреннего сгорания — это будет 1115-сильный V8, либо с электрической силовой установкой с отдачей порядка 1020 л. с.

SV Rover Фото: Scarbo Vintage

«SV Rover повышает планку в смысле мощности на бездорожье, манёвренности и возможностей. Это революционный автомобиль, сочетающий в себе ностальгию по классическому британскому дизайну и американские технологии», — сказал исполнительный директор Scarbo Performance Джо Скарбо.

Интерьер SV Rover Фото: Scarbo Vintage

Стоимость этой машины составляет $ 1,5 млн.