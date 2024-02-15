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Хэмилтон: я мотивирован на этот сезон как никогда, сейчас я испытываю голод

Хэмилтон: я мотивирован на этот сезон как никогда, сейчас я испытываю голод
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своей мотивации на предстоящий сезон Формулы-1, который станет для него последним в составе немецкой команды.

«Я мотивирован и сосредоточен как никогда. Я никогда не думал, что в этот момент моей жизни я буду испытывать такой голод, как сейчас.

Завершить работу с командой на высокой ноте было бы просто мечтой. Мы вместе прошли через многое. Это был бы величайший момент — помочь им вернуться на вершину», — приводит слова Хэмилтона BBC.

Напомним, Льюис Хэмилтон выступает в составе «Мерседеса» с 2013 года. За это время он успел завоевать с командой шесть чемпионских титулов в «Королевских гонках». Ещё один трофей он выиграл с «Маклареном». В сезоне Формулы-1 2023 года пилот занял третье место в общем зачёте, набрав 234 очка.

1 февраля стало известно, что Хэмилтон покинет «Мерседес» в конце 2024 года и будет представлять итальянский коллектив начиная с сезона-2025.

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