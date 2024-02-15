Расселл высказался о предстоящем сезоне Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл дал комментарий по поводу предстоящего сезона Формулы-1.

«Последние два года были сложными для команды. После восьми подряд чемпионатов конструкторов третье место в 2022 году стало для нас неожиданностью. Мы не понимали машину, а проблемы, на которых мы спотыкались, требовали много времени, чтобы их решить.

Мы многому научились как команда, разработали наши инструменты, у нас гораздо лучшая корреляция между симуляторами и реальной работой с болидом.

Внутри нас горит огонь. Все так взволнованы и мотивированы. Я верю, что всё получится», — приводит слова Расселла BBC.

Ранее Льюис Хэмилтон рассказал о своей мотивации на предстоящий сезон Формулы-1, который станет для него последним в составе немецкой команды.