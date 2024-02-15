«Меня не мотивирует успех Ферстаппена». Леклер — о настрое на предстоящий сезон

Пилот «Ферарри» монегаск Шарль Леклер рассказал о планах на предстоящий сезон Формулы-1 и об отношении к успеху соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Достижения Ферстаппена не оказывают на меня больше давления и не придают мотивации. Я всегда был и остаюсь чрезвычайно настроен на победу, поэтому сложно быть ещё более мотивированным. Я просто жажду вернуться на вершину подиума, хочу выиграть как можно больше гонок, особенно вместе с «Феррари». Очень сложно предсказать где мы окажемся после первого заезда, но две или три случайные победы — не моя цель», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

Леклер выступает за итальянскую команду с 2019 года. Его лучшим результатом стало второе место в Формуле-1 в сезоне-2022. В прошлом году монегаск не выиграл ни одной гонки и шесть раз оказывался на подиуме, заняв по итогам сезона пятое место в зачёте пилотов.

Победителем сезона-2023 стал нидерландский пилот Макс Ферстаппен с отрывом в 290 очков, выиграв 19 гонок из 22.