Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Меня не мотивирует успех Ферстаппена». Леклер — о настрое на предстоящий сезон

«Меня не мотивирует успех Ферстаппена». Леклер — о настрое на предстоящий сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ферарри» монегаск Шарль Леклер рассказал о планах на предстоящий сезон Формулы-1 и об отношении к успеху соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Достижения Ферстаппена не оказывают на меня больше давления и не придают мотивации. Я всегда был и остаюсь чрезвычайно настроен на победу, поэтому сложно быть ещё более мотивированным. Я просто жажду вернуться на вершину подиума, хочу выиграть как можно больше гонок, особенно вместе с «Феррари». Очень сложно предсказать где мы окажемся после первого заезда, но две или три случайные победы — не моя цель», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

Леклер выступает за итальянскую команду с 2019 года. Его лучшим результатом стало второе место в Формуле-1 в сезоне-2022. В прошлом году монегаск не выиграл ни одной гонки и шесть раз оказывался на подиуме, заняв по итогам сезона пятое место в зачёте пилотов.

Победителем сезона-2023 стал нидерландский пилот Макс Ферстаппен с отрывом в 290 очков, выиграв 19 гонок из 22.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android