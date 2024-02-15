Норрис: если вы спросите, можно ли победить «Ред Булл», я отвечу «да»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис дал комментарий по поводу соперничества с «Ред Булл».

«Если вы спросите, можно ли победить «Ред Булл», я отвечу «да». По крайней мере мы хотим верить, что ответим «да», потому что в определённые моменты мы были очень близки к этому — и в определённые моменты мы были их сильнее.

Вопрос в том, сможем ли мы победить их в течение сезона. Я думаю, это будет сложная задача, и я думаю, что это будет очень трудно сделать, учитывая то, как хорошо они выступают. Но я настроен оптимистично», — приводит слова Норриса RaceFans.

Напомним, по итогам прошлого сезона Формулы-1 гоночный коллектив из Великобритании занял четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 302 очка. Трофей завоевала австрийская команда «Ред Булл».