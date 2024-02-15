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«Ред Булл» показал комбинезоны к сезону-2024

«Ред Булл» показал комбинезоны к сезону-2024
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Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» продемонстрировала комбинезоны для пилотов к сезону-2024.

Фото: Oracle Red Bull Racing

Фото: Oracle Red Bull Racing

Напомним, в минувшем сезоне «Ред Булл» досрочно одержал победу в Кубке конструкторов. Лидер команды голландец Макс Ферстаппен досрочно победил в чемпионате, выиграв 19 гонок из 22, а также обновил рекорд Формулы-1 по числу побед подряд (10), превзойдя результат четырёхкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля.

Мексиканец Серхио Перес занял итоговое второе место в личном зачёте, показав лучший результат в карьере, он одержал победы в двух гонках.

Ранее Серхио Перес показал свой новый шлем.

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