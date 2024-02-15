Гонщик «Феррари» Леклер анонсировал релиз четырёх своих песен

Пилот «Ферарри» монегаск Шарль Леклер поделился результатами работы в межсезонье. Гонщик записал несколько треков с французским пианистом Софианом Памаром, релиз которых анонсировал в полночь 16 февраля.

«Я наслаждался каждой секундой этого момента. В межсезонье я провёл два дня в студии вместе с Софианом, и мы работали над четырьмя песнями, которые выйдут сегодня в полночь. Я оооочень горжусь результатом. Мы выпустим винилы, которые вы можете предварительно заказать. Они будут доступны только в течение ограниченного времени. Мы также опубликуем фортепианные партитуры песен. Надеюсь, вам всё понравится», — написал Леклер в своём X (ранее Twitter).

В прошлом сезоне монегаск не выиграл ни одной гонки и шесть раз оказывался на подиуме, заняв по итогам сезона пятое место в рейтинге.