В Mercedes представили Geländewagen с бриллиантами. Его создали к Дню святого Валентина

Компания Mercedes-Benz представила специальную версию внедорожника Geländewagen — это редкая версия G 550, инкрустированная бриллиантами и получившая название G-Class Stronger than Diamonds Edition.

Инкрустированная бриллиантом ручка блокировки двери Фото: Mercedes-Benz

Бриллианты весом 0,25 карата украшают замки блокировки дверей, а кроме того, на наружных ручках размещён специальный логотип. Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом в 300 экземпляров и будет стоить на € 45 тыс. дороже — € 175 тыс. вместо € 130 тыс.

Эксклюзивная табличка G-Class Stronger than Diamonds Edition Фото: Mercedes-Benz

К выходу автомобиля в Mercedes также приурочили кампанию «Любовь, которая длится вечно. Крепче бриллиантов», в рамках которой автомобиль G-класса называют лучшим подарком на День святого Валентина. Отмечается, что Geländewagen Stronger than Diamonds Edition окрашен в созданную специально для этой машины краску Grey Magno.

Mercedes-Benz G-Class Stronger than Diamonds Edition Фото: Mercedes-Benz

Напомним, в Mercedes также готовят к выпуску электрический Geländewagen, который носит название Mercedes-Benz EQG. Кроме того, в начале февраля тюнинг-ателье Mansory представило 900-сильный шестиколёсный пикап на базе Geländewagen.