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Гонщики «Макларена» ответили, почему команда скрывает живые фотографии нового болида

Гонщики «Макларена» ответили, почему команда скрывает живые фотографии нового болида
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Пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри ответили на вопросы журналистов о том, почему команда скрывает живые фотографии нового болида.

«Потому что мы можем!

Это игра на результат, и зачем вам вообще что-то выдавать? Вы видели, как выглядит машина, а через две недели вы увидите всё остальное, так что наберитесь терпения», — сказал Ландо Норрис.

Пиастри добавил:

«По крайней мере, мы показали свою машину до того, как она вышла на трассу, в отличие от других… Мы собираемся приехать с ракетами на боковых понтонах».

Напомним, по итогам прошлого сезона Формулы-1 гоночный коллектив из Великобритании занял четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 302 очка. Трофей завоевала австрийская команда «Ред Булл».

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